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لو ابنك عنده حساسية موسمية.. اعرف تعليمات استخدام أدوية الحساسية

الخميس، 18 يوليه 2019 01:00 ص
لو ابنك عنده حساسية موسمية.. اعرف تعليمات استخدام أدوية الحساسية كيفية التعامل مع حساسية الأطفال
كتبت إيناس البنا

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إذا كنت تعانى من الحساسية الموسمية، فأنت معتاد على أعراض مثل العطس واحتقان الأنف والحكة والدموع، هناك مجموعة متنوعة من الطرق التى يمكن للوالدين والأطفال من خلالها تخفيف أعراض الحساسية، بما فى ذلك الأدوية والعلاجات الشاملة.    

يمكن أن تساعد بعض العلاجات الطبيعية على تخفيف حدة الحساسية لدى الطفل، مثل أن يستحم الطفل فور مغادرته من الخارج للمساعدة فى إزالة أى حبوب اللقاح على شعره أو جلده، ورش المياه على العين إذا اشتكوا من حكة فى العين للمساعدة فى إزالة أى حبوب اللقاح، إلى شطف الجيوب الأنفية بمحلول المالح، حيث تساعد هذه الطريقة فى تنظيف ممرات الجيوب الأنفية باستخدام مكونات بسيطة مثل الماء وصودا الخبز والملح غير المعالج باليود.

حساسية الاطفال
حساسية الاطفال

ولكن موقع " livescience " أشار أن تلك الطرق الطبيعة إذا لم توفر علاج للطفل، يمكن التفكير في مجموعة متنوعة من الأدوية بدون وصفة طبية والوصفات الطبية، مثل مضادات الهستامين غير المهدئة.

تتوفر مضادات الهيستامين بدون وصفة طبية، وتعمل من خلال تقليل إطلاق الهستامين، وهو مادة كيميائية طبيعية في الجسم تسببها الجهاز المناعي، هناك أيضًا مضادات للسكريات التي تعمل على منع إطلاق مادة كيميائية في الجهاز المناعي تؤدي إلى أعراض الحساسية مثل المخاط الزائد، وتساعد أيضًا في علاج الربو الناجم عن الحساسية.

مزيلات الاحتقان هي خيار آخر، وتعمل من خلال تقليص الأوعية الدموية في الأنف، وتكون متوفرة بدون وصفة طبية أو وصفة طبية، ولكن يُنصح بعدم استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

من المهم أن تتحدث دائمًا مع طبيب الأطفال أو أخصائي الحساسية قبل إعطاء الأدوية لتحديد الدواء الصحيح وكذلك الجرعة.


الحساسية الموسمية

تقليص الاوعية الدموية

مضادات الهيستامين

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