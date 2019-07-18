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لماذا يزرع أيمن نور جواسيس داخل الشرق الإخوانية؟.. تعرف على الأسباب

الخميس، 18 يوليه 2019 03:00 ص
لماذا يزرع أيمن نور جواسيس داخل الشرق الإخوانية؟.. تعرف على الأسباب أيمن نور
كتب أحمد عرفة

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فضح طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، والخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، متهمًا إياه بأنه يزرع شخصيات جواسيس داخل قناته، خوفًا من انتفاضة العاملين بقناته الإخوانية ضده، خاصة بعد أزمة طرد العشرات من العاملين بقنوات الجماعة خلال الفترة الماضية.

 

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن أيمن نور شخص مريب، واستيلاءه على قناة الشرق الإخوانية جاء فى ظروف مريبة جدا، وبالتالى من الطبيعى أن يكون له جواسيس بين الإخوان.

 

وأوضح طارق أبو السعد، أن الأزمات المتكررة بين أطقم العمل داخل القناة الإخوانية وبينه تجعله يفكر كثيرًا فى الخطوات الاستباقية التى يجب أن يتخذها ولا يمكن نسيان أنه يتعامل مع تنظيم سرى قائم على عقد اجتماعاته بعيدًا عن القيادة الطبيعية، فالشك دائمًا موجود داخل أيمن نور.


ازمه الاخوان

ايمن نور

الشرق الاخوانيه

قنوات الاخوان

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