للمرة الثانية.. كلية علوم القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية

كتب وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم بالجامعة على تجديد شهادة الأيزو العالمية 2015-9001 للمرة الثانية على التوالى، موضحًا أن الشهادة من أعلى الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، التى تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإدارى الفعلى، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإدارى.



وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بجهود كلية العلوم نحو التميز الإدارى والبحثى، وتحقيقها لمعدلات عالية للجودة وفق معايير عالمية، باستمرار حصولها على شهادة "أيزو 9001-2015"، التي تضم عدة بنود تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، وتوافر التخطيط، ومؤشرات التنفيذ، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضاء المجتمع عن خدمات الكلية المختلفة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم من أكبر الكليات التى تحقق بحث علمى ونشر دولى على مستوى الجامعة.



من جانبه، قال الدكتور عبد الحميد وجدى المناوى عميد كلية العلوم، إن المواصفة الدولية لشهادة الأيزو العالمية 2015-9001، والتي يتم مراجعتها كل ثلاث سنوات تضم عدة بنود رئيسية تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، مثل سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل، تقييم الأداء، والتحسين المستمر، مضيفًا أن معايير الأيزو تعتمد على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التى يتم اتخاذها لضمان رضاء المجتمع الداخلي والخارجى عن خدمات الكلية المختلفة.



وأشار المناوي، إلى أن تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 للمرة الثانية، يؤكد تميز الكلية في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحًا أن الكلية تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات جامعة القاهرة فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.