لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، قواعد وأسلوب ترتيب اختبارات طلاب الثانوية العامة فى مرحلة التنسيق الأولى التى تنطلق يوم الأحد المقبل.

1- يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام 2019 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية فى العام الجامعى 2019/2020.

2- قبول نسبة (35%) على الأكثر من إجمالى عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية كطلاب منتسبين وفقاً لنظام الانتساب الموجه وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه.

3- يكون توزيع الـ (1500) طالب الأوائل فى شهادة الثانوية العامة المصرية (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى) استثناءاً من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها.

4- تم إلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2016/ 2017.

5- اعتبار كليات (الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية - هندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس – هندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان) مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط (المرشحين للفرقة الإعدادى)، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، ويتم التحويل منها إلى باقى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط (المرشحين للفرقة الإعداى).

6- اعتبار كلية (التخطيط العمراني جامعة القاهرة) كلية فريدة، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقاً لقواعد التحويل غير المناظر.

7- اعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس كلية مناظرة لباقي كليات الطب بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط، ويتم القبول بها وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الطب بالجامعات الأخرى أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناظر للطلاب المستجدين فقط.

8- يكون القبول بكلية البنات جامعة عين شمس على النحو التالي: بالنسبة لشعبة (بنات/ آداب) المناظرة لكليات (الآداب) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات الآداب. وبالنسبة لشعبة (بنات/ علوم) المناظرة لكليات (العلوم) بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات العلوم، وبالنسبة لشعبة (بنات/ تربية) المناظرة لكليات التربية بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الإقليمي لكليات التربية، ويتم توزيع الطلاب على الأقسام الداخلية بهذه الشعب داخلياً عن طريق الكلية.

9- الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقاً للمعمول به في الأعوام السابقة. مع مراعاة التنبيه على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى وزارة التربية والتعليم وإرسهالها بعد الاعتماد لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية. ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.

10- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حده في ضوء أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها، والنجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك، وترتيب رغبات الطلاب، والأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.

11- سيكون متاحاً للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.وسيسمح موقع التنسيق الالكترونى بتسجيل (75) رغبة ولن يسمح نظام التنسيق الالكترونى أقل من هذا العدد.

12- موقع التنسيق الالكترونى يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

13- يتم ترشيح الطلاب لكليات التى تقبل بنظام الانتساب الموجه طبقا لاسبقية المجموع وفقا لترتيب الرغبات لكليات ( التجارة – الحقوق –الاداب – الخدمة الاجتماعية – دار العلوم – البنات اداب ) .

14- ادرس مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها مع الالتزام بالكليات والمعاهد التي تقبل هذه المواد كما هو وارد بهذا الدليل.

15- يراعي عند تسجيل الرغبات أن الدراسة تكون بنظام الانتظام فقط بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي وهي المعاهد الفنية (التجارية والصناعية والفنادق والخدمة الاجتماعية) وأيضا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات، ويشترط علي أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل علي التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة علي الدراسة.

16- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ولن يقبل الموقع رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 75 رغبة، وبدون وجود أي أخطاء.

17- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجفرافى والاقليمى الواردة بالجداول بهذا الدليل.

18- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

19- تنقسم قائمة الكليات المسموح للطالب بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته، (أنظر قواعد التوزيع الجغرافي)

20- يجب علي الطالب اختيار كل الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر شريطة استيفاء الشروط أعلاه.

21- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب، التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها، وذلك طبقا للقوائم الواردة بهذا الدليل.

22- وفقا لقاعدة التوزيع الإقليمي فإن القبول في بعض الكليات والمعاهد من الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة يكون من المنطقة التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد، ويسري ذلك علي كليات التربية وشعبها، التربية النوعية وشعبها، ،كليات التمريض ، المعاهد الفنية للتمريض ،والمعاهد الفنية الصحية ، وكلية البنات (شعبة تربية – تربية رياضة – شعبة التعليم ابتدائى–شعبة طفولة) والكليات الاخرى التى ينطبق عليها نظام القبول الاقليمى وفقا لجدول التوزيع الاقليمى ولا يمكن للطالب الحاصل علي شهادة الثانوية العامة من خارج الإقليم أن يبدي رغبته للالتحاق بالكلية أو المعهد بهذا الإقليم، حيث يكون القبول فيها مقصوراً علي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من هذا الإقليم. (انظر قواعد القبول الإقليمي). ويجب على الطالب مراجعة الشروط الإضافية الواردة بهذا الدليل.