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كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى: سنتجاهل تهديد جونسون بإتمام بريكست دون اتفاق

الخميس، 18 يوليه 2019 01:06 م
كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى: سنتجاهل تهديد جونسون بإتمام بريكست دون اتفاق بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قال ميشيل بارنيه، كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى قضية البريكست، إن اقتراح بوريس جونسون بأنه قد يستخدم التهديد بالخروج بدون اتفاق للفوز بصفقة بريكست محسنة يحمل مخاطر بألا يجد آذانا صاغية فى بروكسل.

وخلال مقابلة أجراها مع "بى بى سى"، قال ميشيل بارنييه إن فريق التفاوض الخاص برئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماى لم يحاول أيضا أن يستخدم احتمال الخروج بدون اتفاق على الرغم من دعاوى المحافظين المتشددين للقيام بذلك.

وأضاف بارنييه: "أعتقد ان الجانب البريطاتى المطلع جيدا ويتمتع بالكفاءة ويعرف الطريقة التى تعمل بها فى الاتحاد الأوروبى، يعرف منذ البداية أننا لن نتأثر بمثل هذا التهديد"، مضيفا أنه ليس من المفيد استخدامه.

وقال بارنييه إن بريطانيا ربما تواجه عواقب الانسحاب بدون اتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى تفاوضت عليه ماى كان الخيار الوحيد الذى يسمح بخروج منظم.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن التعليقات ستسلط الضوء على وعود جونسون المتكررة باستخدام التكتيك لو أصبح رئيسا للحكومة وتولى مسئولية محادثات البريكست.

 وكان جونسون قد قال فى وقت سابق هذا الشهر: لقد كنا مستعدين للغية فى 29 مارس، وسنكون مستعدين فى 31 أكتوبر.  ومن المهم أن يرى شركاؤنا ذلك، عليهم أن ينظروا بعمق فى أعيينا ويفكرون (يا إلهى هؤلاء البريطانيون سيرحلون حقا.. سيرحلون بهذه الشروط)".

 

 


بوريس جونسون

ميشيل بارنييه

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

بريكست

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