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قائد القوات المسلحة الماليزية: مضيق ملقا آمن ولا يتعرض لأى تهديدات

الخميس، 18 يوليه 2019 08:18 م
قائد القوات المسلحة الماليزية: مضيق ملقا آمن ولا يتعرض لأى تهديدات مضيق ملقا
أ ش أ

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أكد قائد القوات المسلحة الماليزية الجنرال ذوالكفل زين العابدين اليوم الخميس أن مضيق ملقا الواقع غربى البلاد آمن ولا يتعرض لأى تهديدات أمنية خارجية.

 

وقال ذو الكفل - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء برناما الماليزية - إنه فى حين يمكن للدول أن تشدد من الرقابة والتأمين كإجراء احترازي، لا توجد أى دلائل على أن مياه ماليزيا غير آمنة، وذلك تعليقا على تقارير أفادت بأن وزارة النقل الصينية دعت شركات النقل البحرى العاملة فى الصين إلى رفع مستوى تأمين سفنها إلى الدرجة القصوى خلال عبورها بمضيق ملقا.


يذكر أن مضيق ملقا يقع فى جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية، ويعتبر من أهم الممرات المائية الاستراتيجية فى العالم وأكثرها حيوية من ناحية حركة السفن، حيث يربط المضيق بين المحيطين الهندى والهادى وهو الممر الأساسى لتزويد الصين واليابان بالنفط.

 


ماليزيا

مضيق ملقا

القوات المسلحة الماليزية

الصين

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