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"فيس بوك " يستعين بـ 15 ألف موظف لحذف الشتائم والمنشورات المسيئة

الخميس، 18 يوليه 2019 04:12 م
"فيس بوك " يستعين بـ 15 ألف موظف لحذف الشتائم والمنشورات المسيئة فيس بوك - ارشيفية
كتبت: إنجى مجدى

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قالت صحيفة الديلى تليجراف، البريطانية، إن القائمين على شبكة التواصل الاجتماعى  "فيس بوك " يستخدمون خليطا من الذكاء الاصطناعى و15 ألف موظف لمتابعة المحتوى الذى يتم نشره ، مشيرة الى أن الشركة أعدت قائمة ضخمة للكلمات المسيئة والشتائم، يعتقد أنها الأكبر فى العالم، بعد فحص آلاف المنشورات المسيئة ومنشورات الكراهية بمختلف اللغات.

وبحسب مقطتفات نقلها موقع هيئة الإذاعة البريطانية، عن الصحيفة ، إن شبكة التواصل الاجتماعى الأكثر انتشارا فى العالم، والتى  يستخدمها أكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم، كثيرا ما تعانى من متابعة ما قد يسيء فى سيل من المنشورات الجديدة التى تنشر عليه كل يوم ، مشيرة الى أن " فيس بوك "  تستخدم الآن خليطا من الذكاء الاصطناعى ونحو 15 ألف موظف لمتابعة المحتوى الجديد الذى يتم نشره ، وقامت شبكة التواصل الاجتماعى بإعداد قائمة تعد الأطول فى العالم للشتائم والسباب يمكن لموظفيها الرجوع إليها عند مراجعة المنشورات.

 


فيس بوك

شبكات التواصل الاجتماعى

الذكاء الاصطناعى

مكافحة الكراهية

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