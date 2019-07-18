سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 11:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو يفضح علاقة ترامب بـملياردير متهم بالإتجار الجنسى بالقاصرات

الخميس، 18 يوليه 2019 10:37 ص
فيديو يفضح علاقة ترامب بـملياردير متهم بالإتجار الجنسى بالقاصرات صورة من الحفل
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظهر مقطع مصور للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بصحبة الملياردير المتهم بالإتجار الجنسى جيفرى إبستاين فى حفل فى التسعينيات، وذلك بعد أن سعى ترامب إلى أن ينأى بنفسه عن الرجل الثرى الذى تم اعتقاله فى وقت سابق من هذا الشهر.

 

وبحسب ما ذكرت سكاى نيوز العربية، فإن الفيديو المنشور صباح الأربعاء هو من أرشيف شبكة "إن بى سي"، وتم تصويره عام 1992 لمقطع من برنامج "توك شو" للصحفية فيث دانيلز، الذى كان يعرض حينها نظرة مقربة لحياة شخص مطلق حديثا، وكان ترامب هو هذا الشخص.

 

وتعرض مقاطع الفيديو لقطات يظهر فيها ترامب وهو يبتسم ويرقص مع مجموعة من الشابات فى منتجع مار لاغو فى ولاية فلوريدا، كما يمكن رؤية ترامب وهو يجرى محادثة ودية مع إبستاين. ورغم حجب الموسيقى الصاخبة لمضمون المحادثة بينهما، ظهر ترامب وهو يشير إلى النساء مع إبستاين، ثم بدا وكأنه يقول: "انظر إلى ظهرها (..)"، بحسب تحليل لصحيفة "جارديان" البريطانية.

 

ثم يظهر ترامب فى مقطع آخر وهو يخبر إبستاين بشىء ما يجعله يقهقه ضاحكا.

 

وكانت السلطات اعتقلت إبستاين البالغ من العمر 66 عاما، المقرب من المشاهير والسياسيين، لدى عودته من باريس على متن طائرته الخاصة، على خلفية اتهامات بـ"تجارة الجنس".

 


دونالد ترامب

جيفرى ابستاين

الاتجار الجنسى

ملياردير امريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة