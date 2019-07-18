فيديو يفضح علاقة ترامب بـملياردير متهم بالإتجار الجنسى بالقاصرات

كتب أحمد علوى

ظهر مقطع مصور للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بصحبة الملياردير المتهم بالإتجار الجنسى جيفرى إبستاين فى حفل فى التسعينيات، وذلك بعد أن سعى ترامب إلى أن ينأى بنفسه عن الرجل الثرى الذى تم اعتقاله فى وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب ما ذكرت سكاى نيوز العربية، فإن الفيديو المنشور صباح الأربعاء هو من أرشيف شبكة "إن بى سي"، وتم تصويره عام 1992 لمقطع من برنامج "توك شو" للصحفية فيث دانيلز، الذى كان يعرض حينها نظرة مقربة لحياة شخص مطلق حديثا، وكان ترامب هو هذا الشخص.

وتعرض مقاطع الفيديو لقطات يظهر فيها ترامب وهو يبتسم ويرقص مع مجموعة من الشابات فى منتجع مار لاغو فى ولاية فلوريدا، كما يمكن رؤية ترامب وهو يجرى محادثة ودية مع إبستاين. ورغم حجب الموسيقى الصاخبة لمضمون المحادثة بينهما، ظهر ترامب وهو يشير إلى النساء مع إبستاين، ثم بدا وكأنه يقول: "انظر إلى ظهرها (..)"، بحسب تحليل لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ثم يظهر ترامب فى مقطع آخر وهو يخبر إبستاين بشىء ما يجعله يقهقه ضاحكا.

وكانت السلطات اعتقلت إبستاين البالغ من العمر 66 عاما، المقرب من المشاهير والسياسيين، لدى عودته من باريس على متن طائرته الخاصة، على خلفية اتهامات بـ"تجارة الجنس".