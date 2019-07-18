فيديو وصور.. الحكومة تنفى 9 شائعات انتشرت فى 8 أيام

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى للحكومة، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت فى 8 أيام فى الفترة من 11-18 يوليو الجارى.

وتضمنت هذه الشائعات تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء اختبارات تقييم لهم واقتراض "العاصمة الإدارية الجديدة" 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً، وزيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود، وخلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشون والصوامع، وتخفيض دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، وارتفاع أسعار الأرز التموينى إلى 12 جنيهًا، وإلغاء الامتحانات على التابلت فى نظام التعليم الجديد بداية من العام المقبل، وحرمان الطلاب ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات، وتعليمات من وزارة الكهرباء بقراءة العدادات كل شهرين بهدف إدخال المواطن فى شريحة أعلى.