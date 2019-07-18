فيديو.. نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم أبرزها لقاء نظيره الجزائرى

كتب محمد عطية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وذلك في أول زيارة خارجية له.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأخيه الرئيس الجزائرى ضيفاً كريماً على مصر، وذلك فى أول زيارة له إلى الخارج.

من جانبه؛ أكد الرئيس الجزائرى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبي، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتى أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمى والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقى والعربى المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

كما توجه الرئيس بن صالح بالتهنئة إلى مصر قيادةً وشعباً على النجاح المبهر فى استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية على كافة المستويات، معرباً عن شكره وامتنانه لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذى حظى به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلاً عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندى، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أوغندا على كافة الأصعدة، بما فيها البعد البرلماني والشعبي، أخذاً في الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به برلمانات الدول الإفريقية في تدعيم روابط الأخوة والتضامن الأفريقي التي تجمع بين شعوب القارة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته لشقيقه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين.

كما اجتمع الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدفع الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى أسرع وقت، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضارى الذى يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.