سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 08:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم أبرزها لقاء نظيره الجزائرى

الخميس، 18 يوليه 2019 08:23 م
فيديو.. نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم أبرزها لقاء نظيره الجزائرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد عطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وذلك في أول زيارة خارجية له.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بأخيه الرئيس الجزائرى ضيفاً كريماً على مصر، وذلك فى أول زيارة له إلى الخارج.
 
من جانبه؛ أكد الرئيس الجزائرى اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبي، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلى من إنجازات فى مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، والتى أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمى والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقى والعربى المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
 
كما توجه الرئيس بن صالح بالتهنئة إلى مصر قيادةً وشعباً على النجاح المبهر فى استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية على كافة المستويات، معرباً عن شكره وامتنانه لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذى حظى به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلاً عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصةً المباراة النهائية.
 
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندى، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع أوغندا على كافة الأصعدة، بما فيها البعد البرلماني والشعبي، أخذاً في الاعتبار الدور المهم الذي تضطلع به برلمانات الدول الإفريقية في تدعيم روابط الأخوة والتضامن الأفريقي التي تجمع بين شعوب القارة.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته لشقيقه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين.
 
كما اجتمع الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدفع الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى أسرع وقت، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضارى الذى يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.
 

السيسي

الرئيس الجزائري

قصر الاتحادية

لقاءات

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يتابع الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.. الرئيس يوجه بالاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية.. والتوسع فى المبادرات المجتمعية الفعالة.. ويشيد بالمبادرات الشبابية الرائدة فى منظومة النظافة

الخميس، 18 يوليه 2019 05:13 م

السيسى يستقبل نظيره الجزائرى فى أول زيارة خارجية له.. الرئيس يثمن العلاقات بين البلدين ويشيد بأداء "محاربي الصحراء" فى أمم أفريقيا.. وعبد القادر بن صالح يهنئ مصر على النجاح المبهر فى استضافة "كان 2019"

الخميس، 18 يوليه 2019 05:06 م

السيسى يستقبل رئيسة برلمان أوغندا ويؤكد دعم مصر للمسار التنموى بحوض النيل

الخميس، 18 يوليه 2019 05:02 م

السيسى يوجه بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة

الخميس، 18 يوليه 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة