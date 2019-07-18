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فيديو.. مواطن مصرى لقناة الشرق الإخوانية: السيسى أحسن رئيس فى العالم

الخميس، 18 يوليه 2019 02:32 م
فيديو.. مواطن مصرى لقناة الشرق الإخوانية: السيسى أحسن رئيس فى العالم ايمن نور و قناة الشرق
كتب محمد اسماعيل

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فضح مواطن مصرى أكاذيب قنوات الإخوانية، خلال المداخلة التليفونية التى أجراها مع المذيعة فيروز حليم فى برنامج تصريح مواطن، المذاع على قناة الشرق الإخوانية، والتى يرأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور.

ووصف المواطن "أبو هشام"، خلال المداخلة، الرئيس السيسى بأنه أحسن رئيس فى العالم كله، وحاولت المذيعة استفزاز المواطن فسألته عن رأيه  فى حالة الطرق والمواصلات حيث أجابها، قائلا: "روعة ."

ووجهت المذيعة سؤالا آخر للمواطن عن رأيه فى حالة الغلاء، فقال لها: والله ما فى غلاء ولا حاجة والغلاء موجود فى جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات ارتفعت فى المملكة العربية السعودية وهى البلد المنتج للمحروقات والبترول.

وقال المواطن: "أنا بشتغل على باب الله، ودخلى زى أى بنى أدم والله بحمد ربنا أنى عايش ومبسوط فى أمان".

وسألته المذيعة عن الفارق فى الأسعار خلال حكم مرسى والأن فأجاب: "إحنا شفنا السنة بتاعة مرسى .. الحاجة أيامه مكنتش موجودة أصلا "، مضيفا: "مصر أحسن بلد فى العالم، أنا من الطبقة اللى تحت المتوسطة وعايش مبسوط وعندى عيال بعلمهم وعايش ملك".

 

 


قناة الشرق

ايمن نور

فضائح قناة الشرق

الاخوان

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