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فيديو.. مظاهرات تطالب باستقالة حاكم بورتوريكو بسبب تصريحاته العنصرية

الخميس، 18 يوليه 2019 07:46 م
فيديو.. مظاهرات تطالب باستقالة حاكم بورتوريكو بسبب تصريحاته العنصرية مظاهرات بورتوريكو
كتب محمد تهامى زكى

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طالب آلاف المتظاهرين فى بورتوريكو، لاستقالة حاكم البلاد ريكاردو روسيلو، الذى يواجه اتهامات بالفساد وأخرى تتعلق برسائل تمييزية ضد المرأة والمثليين تستهدف المغنى ريكى مارتن.

مظاهرات ليلة فى بورتوريكو
مظاهرات ليلة فى بورتوريكو

ووفقا لمواقع محلية منها axios وsinfronterastoday، فإنه يهز الجدل الحاد الجزيرة الواقعة فى الكاريبى والتابعة للولايات المتحدة منذ أن كشف مركز الصحافة الاستقصائية مؤخرا مضمون دردشة فى مجموعة على تطبيق "تلجرام" بين روسيلو ونحو 12 مسؤولا محليا، كشفت فقرات نشرتها الصحف المحلية أن هؤلاء الرجال يتبادلون نكاتا تمييزية ضد المرأة والمثليين.

مظاهرات بورتوريكو
مظاهرات بورتوريكو

جانب من المظاهرات

جانب من المظاهرات

ورفض ريكاردو روسيلو، 40 عاما، حتى الآن الاستقالة، رغم هتاف حشد كبير تجمع أمس، فى سان خوان عاصمة بورتوريكو رافعين لافتات "ريكى استقيل!"، حيث أن "ريكى" هو مختصر لاسم ريكاردو.

مظاهرات تطالب باستقالة حاكم بورتوريكو
مظاهرات تطالب باستقالة حاكم بورتوريكو

وحسب الشرطة المحلية، فإنها اضطررت لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق "الذين يتظاهرون بعنف"، كما أنها أوقفت عددا من الأشخاص.

وبرر روسيلو رسائله على تلجرام بالقول، إن هذه المجموعة تهدف إلى تخفيف ضغط يوم العمل الذى يستمر 18 ساعة، مضيفا: "لكن بالتأكيد لا شيء يبرر الكلمات التى كتبت".

مظاهرات ليلية
مظاهرات ليلية

وكان مركز الصحافة الاستقصائية، نشر 889 صفحة من الرسائل النصية أو المشفرة تم تبادلها على "تلجرام" أو تحوى تصريحات مهينة لمسؤولين سياسيين وصحافيين آخرين.

الشرطة تتصدى للمتظاهرين
الشرطة تتصدى للمتظاهرين

وعبر المتظاهرون عن غضبهم أيضا بعد اتهامات لأشخاص محيطين بالحاكم بالفساد، حيث يأخذون عليهم سوء إدارتهم لتبعات إعصار ماريا الذى أسفر عن سقوط ثلاثة آلاف قتيل فى 2017 ودمر الجزيرة.

 

 


بورتوريكو

حاكم بورتوريكو

ريكى مارتن

مظاهرات

مظاهرات بورتويكو

الفنان ريكى مارتن

المثليين

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