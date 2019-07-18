فيديو.. اندلاع حريق على متن مركبة فضائية تابعة لـ "سبيس إكس"

كتب محسن البديوى

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو للحظة اندلاع حريق في نموذج مركبة "Starship" الفضائية التابعة لشركة "SpaceX" الأمريكية جراء اختبارات لمحرك "Raptor".

وكشفت شركة «SpaceX» عن السبب في انفجار إحدى مركباتها الفضائية خلال اختبار أرضي لها في شهر أبريل الماضي، خلال اختبارها في محطة فلوريدا الجوية بعد تسرب الوقود الدافع للمركبة بطريق الخطأ من صمام، كما ذكرت أن الصمام المتسرب تسبب في دفع الوقود مرة واحدة عبر أنظمة اخرى مما أدى إلى انفجار الكبسولة في نهاية المطاف.

وكانت المركبة الفضائية هى النسخة التجريبية الأولى من نوع كرو دراجون، والتى تم بناؤها لصالح وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.