فحص 150 ألف سيدة بالقليوبية بمبادرة الكشف عن أمراض سرطان الثدى

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، تصدر محافظة القليوبية جميع المحافظات المشاركة ضمن المرحلة الأولي بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى للسيدات والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

وأكد "الطباخ"، فى بيان صحفى ، أن أعداد السيدات المقبلات على أعمال الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات بالمحافظة في تزايد كبير، خاصة بعد حملات التوعية التي شنتها الإدارات المختلفة بالقري والمدن في المحافظة، مشيرا إلى أن نقاط الكشف استقبلت 150 ألف سيدة هلال أسبوعين من انطلاق الحملة، من إجمالي المستهدف فحصه بالمحافظة مليون و600 ألف سيدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا المركزى وناصر المركزى وبهتيم المركزي، وتم الدفع بـ 175 فرقة، كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدى عبد العظيم المشرف العام على الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق ، محافظ القليوبية، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتى تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.