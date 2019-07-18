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غرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل بأسيوط

الخميس، 18 يوليه 2019 12:05 م
غرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل بأسيوط غرق طفل -ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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لقى طفل مصرعه أثناء الاستحمام بنهر النيل بمركز منفلوط، هربا من الحر وجار انتشال جثته.
 
كان العميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية بنى شقير بغرق طفل أثناء الاستحمام بنهر النيل هربا من حرارة الجو، وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهرى تبين صحة البلاغ، وأن الغريق طفل يدعى " عمرو .م . ع . م "  " 15 سنة  مقيم بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط، وذلك أثناء الاستحمام بنهر النيل هربا من حرارة الجو وجار انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
 
 

غرق طفل

غريق منفلوط

قرية بنى شقير

نهر النيل بأسيوط

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