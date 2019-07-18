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عصابة بولاق الدكرور تضم ربة منزل تستدرج الضحايا بدعوى ممارسة الجنس

الخميس، 18 يوليه 2019 01:00 ص
عصابة بولاق الدكرور تضم ربة منزل تستدرج الضحايا بدعوى ممارسة الجنس كلبش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط عصابة فى استدراج شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية وسرقتهما فى بولاق الدكرور.

تبين أن المتهمين ربة منزل وزوجها وصديقه، شكلا عصابة بحيث تستدرج ربة المنزل الضحايا بحجة ممارسة الجنس، فيما يقوم الآخران بالاعتداء على الضحية واجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، وسرقة متعلقاته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الأولى استدرجت شخصين بحجة ممارسة الجنس معهما، وفور وصولهما إلى شقة تابعة لها بمنطقة بولاق الدكرور، اعتدى عليهما زوجها وصديقه، واستولويا على متعلقاتهما.

و تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد تعرض شخصين يحملان جنسية دولة أجنبية، للسرقة على يد ربة منزل وشخصين آخرين، وبالتحرى تبين أن المجني عليهما، تعرفا على ربة منزل، واتفقا معها على قضاء سهرة آثمة بشقتها.

وتبين من خلال التحريات أنه فور وصول المجنى عليهما للشقة السكنية، هددهما زوجها وصديقه، واستوليا على متعلقاتهما، وأجبراهما على توقيع إيصالات أمانة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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عصابة

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