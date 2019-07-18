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عزيزى الناجح.. خريطة بأفضل 30 كلية وتخصص لم تسمع عنها من قبل

الخميس، 18 يوليه 2019 09:00 ص
عزيزى الناجح.. خريطة بأفضل 30 كلية وتخصص لم تسمع عنها من قبل تنسيق الجامعات
آية دعبس - وائل ربيعى

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يحرص طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب بها إلى محاولة الالتحاق بالكليات المعروفة تاركين الكليات والبرامج الجديدة التى تؤهل لسوق العمل بشكل جاد، وتعمل على توفير متطلبات سوق العمل فى التخصصات المختلفة والمطلوبة على مستوى مختلف المجالات.

 
1-  كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق.
 
2-  كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ.
 
3-  كلية الذكاء الاصطناعى بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.
 
4-  قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل فى مراكز التأهيل والإصابات.
 
5- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.
 
6-  معهد النباتات الطبية والعطرية فى جامعة بنى سويف يؤهل للعمل فى تركيبات الأدوية.
 
7-  معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.
 
8-  قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.
 
9-  برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة.
 
10-  كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.
 
11- برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة "ساعات معتمدة"
 
12-  برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة.
 
13- تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة "ساعات معتمدة"
 
14- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
 
15- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.
 
16-   الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.
 
17-  كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.
 
18-  كلية التعليم الصناعى.
 
19- برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة "ساعات معتمدة بمصروفات"
 
20- معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف.
 
21- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة.
 
22- كلية رياض الأطفال.
 
23-  معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.
 
24- المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.
 
25- كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.
 
26- كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصرى يواجه نقص شديد فى التمريض المؤهل.
 
27- مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.
 
28- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.
 
29- كلية العلوم التطبيقية بجامعة المنوفية.
 
30- معهد دول حوض النيل بجامعة الفيوم.
 
 
 

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