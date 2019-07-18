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عاطل إمبابة يعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة ويرشد عن مصدر تمويله

الخميس، 18 يوليه 2019 04:00 ص
عاطل إمبابة يعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة ويرشد عن مصدر تمويله أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بإمبابة، أنه اعتاد ترويج المضبوطات على عملائه، حيث يلتقي بهم بمحيط مسكنه، كما يتواصل معهم هاتفيا لتحديد أماكن لقاءهم لبيع المواد المخدرة لهم.

وأرشد المتهم عن هوية المتهم بتمويله بالأقراص المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


تجارة المخدرات

حيازة أقراص مخدرة

ضبط تاجر مخدرات

قسم إمبابة

أمن الجيزة

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