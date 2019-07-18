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طقس الخليج.. حار على معظم البلاد والعظمى فى الكويت 46 درجة

الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. حار على معظم البلاد والعظمى فى الكويت 46 درجة طقس حار
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا شديد الحرارة على معظم البلاد، اليوم الخميس، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبى من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة وأجزاء من شمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وسجلت درجة الحرارة العظمى بالمملكة السعودية، اليوم، 42 درجة مئوية.

 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الخميس، سيكون حارًا مع ظهور بعض السحب ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 43 مْ، والصغرى 31 مْ. والرطوبة النسبية: العظمى 70 % الصغرى 15%.

 

الإمارات

سجلت درجة الحرارة العظمى فى أبو ظبى، اليوم الخميس، 36 درجة مئوية.

 

الكويت

سجلت درجة الحرارة العظمى فى الكويت، اليوم الخميس، 46 درجة مئوية.


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السعودية

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