ضبط 928 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 928 مخالفة مرورية لقائدى السيارات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، يفيد تحرير 928 مخالفة مرورية و102 مخالفة انتظار خاطئ، و34 حالة تصالح فورى، وسحب 19 دراجة نارية، وحجز 3 وتحصيل مبلغ 5100 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و18 تصالح وتحصيل 2300 جنيه غرامة.