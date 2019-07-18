ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن والاستيلاء على 26 ألف رغيف بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة تهريب السلع المدعمة الى السوق السوداء.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتجميع دقيق مدعم لبيعة فى السوق السوداء بمركز كوم حمادة .
كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز للإستيلاء على كمية 26 الف رغيف .
وأشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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