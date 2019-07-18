ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن والاستيلاء على 26 ألف رغيف بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة تهريب السلع المدعمة الى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتجميع دقيق مدعم لبيعة فى السوق السوداء بمركز كوم حمادة .

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز للإستيلاء على كمية 26 الف رغيف .

وأشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.