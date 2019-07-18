ضبط 9 قطع سلاح بحوزة شخصين قبل تشاجرهما مع تاجر بسبب خلافات بالمعصرة

كتب عبد الرحمن سيد

أحبط رجال المباحث بالقاهرة، وقوع مشاجرة بعد ضبط شخصين وبحوزتهما 9 قطع أسلحة نارية وبيضاء كانا بصدد استخدامها فى التشاجر بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطل ونقاش لهما معلومات جنائية مسجلة وبحوزتهما 3 فرد خرطوش، و10 طلقات خرطوش من ذات العيار، 2 طبنجة، و7 طلقات نارية من ذات العيار، و4 قطعة سلاح أبيض عبارة عن (سنجة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها، للتشاجر مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان سبق إتهامه فى 7 قضايا بسبب خلافات مالية بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.