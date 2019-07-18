ضبط 6 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 6 تجار مخدرات وأسلحة وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، كما تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والعبور والخصوص وقليوب، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 40 قرص مخدر، و300 جرام حشيش مخدر و100 جرام هيروين و4 أسلحة نارية مبالغ مالية، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.