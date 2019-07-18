ضبط 6 أشخاص على خلفية التخطيط لتنفيذ هجوم فى ألمانيا

برلين (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، ضبط ستة أشخاص على خلفية الاشتباه فى تخطيطهم لتنفيذ هجوم بالبلاد.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن شرطة مدينة "كولونيا" أنه تم تفتيش شقة المشتبه الرئيسى بمدين "دورين" والتى انتقل إليها مع متطرف آخر قبل عام بالإضافة إلى مقر شركته وشقة سكنها سابقا فى العاصمة برلين.

وأوضحت الشبكة أن المشتبه الرئيسى ألمانى - لبنانى يبلغ من العمر 30 عاما وتراقبه السلطات منذ ست سنوات، كما حاول مسبقا السفر إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش".

وجاءت مداهمات الشرطة كإجراءات احترازية بعدما تلفظ المشتبه بعدة عبارات اشتبهت الشرطة أنها تعنى اعتزامه تنفيذ هجوم انتحارى إلا أنها لم تعرف بعد معلومات متعلقة بمكان أو موعد الهجوم.