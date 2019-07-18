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ضبط 333 كيلو لحوم غير صالحة بكفر الشيخ.. والمحافظ يحذر الجزارين بعدم تجديد عقودهم

الخميس، 18 يوليه 2019 03:26 م
ضبط 333 كيلو لحوم غير صالحة بكفر الشيخ.. والمحافظ يحذر الجزارين بعدم تجديد عقودهم لحوم فاسده - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من ضبط 17 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وضبط 333 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحررت الحملة 24 محضرا للمخالفين من الجزارين .

وقال الدكتور عبد الحكيم إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم ضبط 17 عبوة أدوية بيطرية بحوزة "و.ر.ن"، وتم تحريز الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم 466 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تمكنت الحملة من تحرير 24 محضرا للمحلات المخالفة من أصحاب محال الجزارة، وتم ضبط 333 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى .

وعلى جانب آخر كلف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين المخالفين، لتأجيرهم محلات من الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، مشدداً على عدم تجديد العقود لهؤلاء الجزارين وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمستهلك بالمحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير لمدير عام الطب البيطري، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة، على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتسمم الدموي، مستمرة في أعمال التحصين، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، تحصن الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع المستمرة في الأكمنة والأسواق وبالقرى لتحصين وترقيم الماشية، تحت إشراف الدكتور عبد الحكيم ابو اسماعيل، وكيل الوزارة ومدير عام مديرية الطب البيطري، حيث تم تحصين 165 ألفا و787 رأس ماشية، من بداية عمل الحملة حتى اليوم الخميس، مقدماً الشكر لوزير الزراعة ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام الطب البيطري والقائمين على الحملة بكفرالشيخ.

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الثروة الحيوانية

لحوم

ادوية بيطرية

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