ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية و2 كيلو بانجو فى التبين وعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، والأسلحة النارية وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية وكمية من مخدر البانجو ومادة الكيتامين بمنطقتى التبين وعين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية، من ضبط عاطلين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما 2 كيلو بانجو المخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهاتفان للاتصال بعملائهما.

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم -سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية مخدرات- وبحوزته 3 فرد خرطوش، كمية من مادة الكيتامين المستخدمة فى تصنيع مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة ، والأسلحة النارية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.