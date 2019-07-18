ضبط 240 جوال ملح فاسد و180كيلو جبن غير صالح فى المحلة

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، برئاسة الشناوى نجم مدير إدارة مراقبة الأغذية، من ضبط 240 جوال ملح وزن 50 كيلو لنقص اليود وارتفاع نسبه الرطوبه والشوائب و180كيلو جبن أبيض، بأحد المخازن بقريتي الجابرية والإنشاء الحديثة مركز المحلة.

كانت معلومات قد وردت لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، بوجود ملح فاسد وجبن غير صالح للاستخدام داخل مخازن بمركز المحلة، وتم إعداد حملة من إدارة المراقبة على الأغذية، وتم ضبط كميات كبيرة من الملح والجبن، تم تشميع المخازن لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية.