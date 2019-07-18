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ضبط 13 مخالفة تموينية و 400 عبوة حناء غير صالحة للاستخدام بمطروح

الخميس، 18 يوليه 2019 07:39 م
ضبط 13 مخالفة تموينية و 400 عبوة حناء غير صالحة للاستخدام بمطروح حملة تموين - ارشيفة
مطروح - حسن مشالى

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تمكنت حملة تموينية من مفتشى إدارة الرقابة بمديرية تموين مطروح، اليوم الخميس، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، من ضبط13 مخالفة تموينية و 400 عبوة حناء غير صالحة للاستخدام  بمدينة سيدى براني، خلال حملة على المخابز البلدية المحال التجارية و الأسواق.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم ضبط 13 مخالفة،  التى كان من أبرزها ضبط 400 عبوة من الحناء غير صالحة  للاستعمال ، معروضة للبيع فى أحد المحلات ومخالفة بيع بازيد عن السعر المقرر ومخالفات تتعلق بأنشطة بعض المخابز البلدية فى المدينة، مثل عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ومخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن و الرغيف المستخدم بالمخبز و مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع،تم قيد المحاضر بقسم شرطة برانى للعرض على النيابة العامة.

 

 

 


محافظة مطروح

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