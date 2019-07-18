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ضبط 120 محكوما عليهم فى قضايا مختلفة خلال حملة أمنية بقنا

الخميس، 18 يوليه 2019 04:33 م
ضبط 120 محكوما عليهم فى قضايا مختلفة خلال حملة أمنية بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا – وائل محمد

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 120 متهم محكوم عليهم بإجمالة 200 حكم متنوع خلال حملة شنتها قوات الأمن، بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام، لضبط العناصر الجنائية الصادر ضدهم أحكام نهائية بعدد من مراكز الشرطة بمحافظة قنا.
 
كانت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء مجدى القاضى  مدير أمن قنا وإشراف اللواء محمود حسن  مدير المباحث الجنائية تمكنت من شن حملة أمنية مكبرة لتنفيذ الأحكام بالمديرية أسفرت عن تنفيذ 200 حكم قضائى وضبط 120 محكوما عليهم منها فى أحكام جنائية، وحبس جزئى ،حكم حبس مستأنف، وأحكام غرامات جزئية ، وأحكام غرامات مستأنفة، تحرر محضر للمتهمين وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
 
 

أخبار الحوادث

محافظة قنا

حملة أمنية

مديرية امن قنا

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