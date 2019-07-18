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ضبط 1,754 طن لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الادمى

الخميس، 18 يوليه 2019 11:44 ص
ضبط 1,754 طن لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الادمى لحوم فاسده - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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شنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات تموينية، لضبط جرائم الغش التجار، حيث تم ضبط 967 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الماضية، شملت ضبط 9 قضايا دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها 6,200 طن دقيق، كما تم ضبط 201  قضية فى مجال مخالفات المخابز. 

وتم ضبط 17  قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 340 كيلوجرام "سكر – أرز" ، 144 عبوة "زيت طعام"، و 3 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم.

كما تم ضبط 40  قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها 53,512 طن–23732 عبوة–58722قطعة" مواد غذائية، و14 قضية فى مجال الغش الغير غذائى، ضبط خلالها "3,390 طن –850عبوة- قطعة–491 متر " مواد غير غذائية"، وتم ضبط 586 قضية فى مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، 26 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها وضبط خلالها  1,754طن لحوم أسماك – 100 عبوة تونة، وضبط 8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية ضبط خلالها 7,500 طن أسمدة وأعلاف12391عبوة أدوية ومبيدات.

وتسعى الأجهزة الأمنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية بعدد من محافظات الجمهورية.

 

 

 

 


الغش التجارى

التموين

اسماك ولحوم فاسده

مبيدات زراعية

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