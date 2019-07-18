ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى وتحرير 5 محاضر للمخالفين بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم، حملة مكبرة، لأحكام الرقابة المستمرة والسيطرة على الأسواق، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية والحيوانية والداجنة والسمكية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستخدام وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، وتعليمات اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة.

وأكد عبد المنعم، أنه اليوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والمتمثلة فى مسئولى الإدارة الصحية والطب البيطرى والتموين، بعمل حملة تفتيشية موسعة على الأسواق ومحال الجزارة وبيع منتجات اللحوم والتى من خلالها تم التفتيش ومراجعة جودة وصلاحية المنتجات للاستخدام الآدمى والشهادات الصحية للعاملين بها، والتأكد من الذبح داخل السلخانات.

وأوضح، أن الحملة أسفرت الحملة من ضبط 500 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام، وتحرير 5 محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لحين العرض على النيابة.



ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي



ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي



ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي



ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي



ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي