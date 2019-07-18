ضبط مستحضرات بيطرية بمخزن أعلاف غير مرخص فى الأسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مخزن أعلاف غير مرخص بالإسكندرية بداخله كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات البيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (مالكة مخزن أعلاف غير مرخص - كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، وبحوزتها كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات البيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليها ، وضبط 12314 عبوة أدوية بيطرية متنوعة جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام.