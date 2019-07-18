ضبط عنصر إجرامى بحوزته هيروين فى منطقة السحر والجمال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.
و أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بمديرية أمن الشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُُتخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وذلك حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزتهم (15جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
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