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ضبط عاطل طعن تباع بعد منعه من معاكسة شقيقته بزفتى بالغربية

الخميس، 18 يوليه 2019 11:46 ص
ضبط عاطل طعن تباع بعد منعه من معاكسة شقيقته بزفتى بالغربية حبس-ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكن الرائد أحمد رمزى، رئيس مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل، بعد قيامه بطعن تباع ميكروباص بسلاح أبيض، بعد أن تصدى له المجنى عليه لمعاكسة المتهم لشقيقته.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة زفتى، بوصول"ع.ر" 20 سنة تباع، لمستشفى زفتى العام مصابا بجرح نافذ بالصدر، وتبين من تحريات رئيس مباحث قسم زفتى، قيام عاطل يدعى"م.ا" 19سنة  بالتعدى بالضرب على المجنى عليه لمعاكسته شقيقته، تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 

مدير امن الغربيه

زفتى

مشاجره

معاكسه فتاه

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