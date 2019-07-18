ضبط عاطل بحوزته 45 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية، القبض على عاطل بمنطقة العامرية، لاتجاره فى المواد المخدرة، وبحوزته 45 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط قسم مكافحة المخدرات يفيد ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لقيامه بالاشتراك مع آخر فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وضبط بحوزة المتهم 45 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 11 كيلو و250جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وذلك أثناء قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

اعترف المتهم فى التحقيقات بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وملكيته للمبلغ المالى والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تحرر المحضر جنايات قسم شرطة العامرية أول، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.