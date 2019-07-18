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ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش قبل ترويجه على المتعاطين بمطروح

الخميس، 18 يوليه 2019 09:47 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش قبل ترويجه على المتعاطين بمطروح حشيش - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط عاطلين بحوزة كل منهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، من ضبط "عبد الرحمن.ر" مواليد 1994، عاطل، مقيم فى مطروح، وبحوزته 12 قطعة كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت 235 جراما، و"خالد.ح" مواليد 1994، عاطل، مقيم فى مطروح بحوزته قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وزنت 100 جرام، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى قيادة المتهم الأول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليهما والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.


محافظة مطروح

حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

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