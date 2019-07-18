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ضبط سيدة لاتهامها بقتل مالك مصنع فى جمصة بالدقهلية

الخميس، 18 يوليه 2019 11:35 ص
ضبط سيدة لاتهامها بقتل مالك مصنع فى جمصة بالدقهلية حبس - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل مالك مصنع خزف وسرقة مسكنه، بمنطقة الصفا بجمصة بمحافظة الدقهلية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى كشف بلاغ تقدم به أحد المواطنين بالعثور على جثة والده، مالك مصنع خزف، داخل شقته بعقار بمنطقة الصفا، مسجاة على أريكة بصالة الشقة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وما قرره المُبلغ بأن والده متواجد بالشقة بمفرده منذ يومين واكتشافه عدم وجود هاتف وسيارة والده الملاكى.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية، وتوصلت إلى تحديد مرتكبة الواقعة، وهى سيدة تبلغ من العمر50 عاما، مقيمة بفارسكور بدمياط، ولها معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وقررت بأنه حال تواجدها مع المجنى عليه فى شقته غافلته وقامت بوضع مادة مخدرة بعبوة مشروبات، وعقب تناول المجنى عليه للمشروب وشعوره بآثار المخدر حاول الاستغاثة، فقامت برطم رأسه بالجدار فسقط مغشياً عليه وتوفى، ثم قامت بالاتصال بأحد الأشخاص، فحضر وقاما بالاستيلاء على "هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، ومفاتيح سيارته، وبعض الأجهزة الكهربائية".

وعقب ذلك قام الأخير بالاتصال بشقيقه، الذى حضر لمساعدتهما فى نقل المسروقات بسيارة المجنى عليه، وقام بقيادة السيارة وفروا هاربين، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بأقوال المتهمة الأولى، وأرشدوا عن المسروقات ومكان إخفاء السيارة، بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، كما أرشدت المتهمة الأولى عن زجاجتين بلاستيك صغيرة الحجم بهما العقار المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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الدقهلية

جمصه

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