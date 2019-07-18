ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت شرطة التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط اثنان من مالكى محلات تجارة السلع الغذائية (غير مرخصة)، بدائرة قسمى شرطة العامرية أول والمنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية.

وبالمعاينة تبين أن السلع الغذائية قدرها (2652 ألفان وستمائة وإثنان وخمسون عبوة "مربى – حلاوة طحينية – جيلى – مشروبات غازية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.