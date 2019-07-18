ضبط سائق بحوزته 20 كيلو بانجو بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 18 قضية، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بمنطقة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغ وزنها 150 جرام و مبلغ مالى، وهاتف محمول.

كما تم ضبط سائق لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بالغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، فى كمين أعد لضبطه بذات أثان إستقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش بلغ وزنها 1,200 كيلو جرام " مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة" ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم ضبط عاطل لإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بأبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى وميزان .

وتمكن الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بدائرة بدمنهور بمديرية أمن البحيرة، وبحوزته 35 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى هاتف محمول.