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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بسوهاج

الخميس، 18 يوليه 2019 01:10 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، برئاسة المقدم أحمد المولد، من ضبط عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى سرقة الشقق السكنية دائرة القسم.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ إلى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، يفيد بتقدم "ثناء س ح ع" 50 سنة معلمة وتقيم مركز جهينة، عن اكتشافها سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة السكنية خاصتها الكائنة مساكن مدينة ناصر – دائرة القسم، وهى عبارة عن أنبوبة بوتاجاز وطاقم خلاطات وحنفيات حمام ولا تتهم أحدا بالسرقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، وبإجراء التحريات السرقة توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هانى ع ح ع" 35 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز أخميم والمسجل شقى خطر فئة "ج" سرقات عامة مركز أخميم والسابق اتهامه فى عده قضايا متنوعة آخرها القضية "سرقة مسكن" و"محمد ر م م" 28 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز اخميم والسابق اتهامه فى عده قضايا متنوعه أخرهم القضية "سلاح ابيض" وذلك عن طريق فتح الباب الرئيسى بإستخدام سنجه حديدية وعربة كارو لنقل المسروقات.

وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما أعترفا بارتكابهما الواقعة وتم ضبط المسروقات "بإرشادهما"، وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى الواقعة وحال ضبطهما عثر بحوزت الأول على ضبط " 4 " قرص تامول المخدر، كما تم بإرشاد المتهمان من ضبط كمية من المسروقات عبارة عن أوانى منزلية قطع خلاطات مياهة واحواض مياه، والذى أقر المتهمان بقيامهما بسرقتها من داخل أحدى المساكن بنفس الأسلوب جارى التحرى عن مالكيهما.

 

 


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