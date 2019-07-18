ضبط المتهمان بإصابة طفل فى مشاجرة لخلاف على ميراث بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

ألقي ضباط مباحث الحسينية بالشرقية، القبض علي شخصين لقيامها بإطلاق النيران وإصابة طفل بطلق ناري؛ إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث، بناحية "منازع" التابعة لقرية "سعود" بدائرة مركز شرطة الحسينية، وتم إحالتهما لنيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بإصابة طفل بطلق ناري في البطن، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة "منازع" التابعة لقرية "سعود" بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى "فاقوس المركزي، وتمكن ضباط المباحث من ضبط شخصين متهمين في الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات