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ضاحى خلفان ساخرا من رئيس إيران: يستنجد بأوروبا لمساعدته فى رفع العقوبات على بلاده

الخميس، 18 يوليه 2019 06:46 م
ضاحى خلفان ساخرا من رئيس إيران: يستنجد بأوروبا لمساعدته فى رفع العقوبات على بلاده ضاحى خلفان
كتب أحمد عرفة

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سخر ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، من الرئيس الإيرانى حسن روحانى، ،بعد محاولة الأخير الاستنجاد بالدول الأوروبية لمواجهة العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وقال قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": روحاني يستنجد بأوروبا من أجل مساعدته في رفع العقوبات الاقتصادية على إيران..أصرخ...ثم أصرخ ..ثم أصرخ.

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وكان التلفزيون الرسمى الإيرانى نقل عن الرئيس حسن روحانى، قوله فى اتصال هاتفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس إن إيران عازمة على "ترك كل الأبواب مفتوحة" لإنقاذ الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع القوى العالمية فى عام 2015.

 

 

 


ايران

حسن روحانى

اوروبا

ضاحى خلفان

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