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صور.. ندوات إرشادية للمزارعين عن محصول الأرز بمشروع ترشيد المياه بالشرقية

الخميس، 18 يوليه 2019 01:57 م
صور.. ندوات إرشادية للمزارعين عن محصول الأرز بمشروع ترشيد المياه بالشرقية ندوات ارشاديه لمحصول الأرز بمشروع ترشيد المياه بأبو كبير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية مستمرة فى استكمال أيام الحقل، والندوات الإرشادية للمحاصيل الصيفية، وتم تنفيذ يوم حقلى لمحصول الأرز الخاص بمشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية بمركز ابو كبير، بحضور الدكتور محمود الحبشى، والدكتور حامد قسم بحوث الأرز بسخا، والمهندسة ليلى قنصوه بالإدارة المركزية للإرشاد وأخصائى الأرز بالمديرية وأخصائى الأرز بالمركز والمرشدين والمزارعين.
 
وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه تم عقد الندوات مع المزارعين وتحدث المحاضرين عن التوصيات الفنية لمحصول الأرز، وعن أهمية ترشيد المياه المستخدمة فى الرى، وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من قبل المزارعين.
 
 
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