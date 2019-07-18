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صور.. مهاويس "الوشم" يتوافدون على رسامى التاتو فى بغداد

الخميس، 18 يوليه 2019 05:27 م
صور.. مهاويس "الوشم" يتوافدون على رسامى التاتو فى بغداد مهاويس "الوشم" فى بغداد
كتب وكالات

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توافد عدد من المهووسين برسم الوشم على أجسادهم إلى العاصمة العراقية بغداد، محال متخصصة فى رسم التاتو .

وأبرزت وكالة رويترز، صورا غريبة لمجانيين رسم الوشم بألون وأشكال غريبة، حيث يمكن للحاضرين اختيار أفضل الرسوم التى يصنعها الفنانين، على أجسادهم .

وبات "التاتو" من الطقوس اليومية لمهاويس الوشم على الجلد، ولم يعد الوشم الأكثر غرابة وتعقيدا هو الأكثر جاذبية حيث أصبح موضع الوشم ووجوده فى مناطق غريبة فى الجسد هو الأكثر إثارة، فلم يعد الكتف أو الصدر أو الأذرع هى الأماكن المفضلة لرسم التاتو، فقد وصل الهوس بالبعض إلى حلق شعر الرأس والرسم عليها.

مهاويس الوشم فى بغداد (1)
سيدة تضع الوشم على وجهها 

 

مهاويس الوشم فى بغداد (2)
أحد الرسامين 

 

مهاويس الوشم فى بغداد (3)
مهاويس الوشم فى بغداد

 

مهاويس الوشم فى بغداد (4)
سيدة مسنة تضع الوشم على وجهها ويدها

 

مهاويس الوشم فى بغداد (5)
مهاويس الوشم فى بغداد 

 

مهاويس الوشم فى بغداد (6)
مهاويس الوشم فى بغداد 

 

مهاويس الوشم فى بغداد (7)
مهاويس الوشم فى بغداد

 

مهاويس الوشم فى بغداد (8)
مهاويس الوشم فى بغداد

 

مهاويس الوشم فى بغداد (9)
مهاويس الوشم فى بغداد

 

مهاويس الوشم فى بغداد (10)
مهاويس الوشم فى بغداد 

 


الوشم

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بغداد

التاتو

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