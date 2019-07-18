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صور.. مراقبة الأغذية بالشرقية: إغلاق 823 منشاة و إعدام 138 طن طعام فاسد

الخميس، 18 يوليه 2019 02:02 م
صور.. مراقبة الأغذية بالشرقية: إغلاق 823 منشاة و إعدام 138 طن طعام فاسد حملات رقابيه
الشرقية - إيمان مهنى

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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 138520 كيلو أغذية فاسدة، كما قررت إغلاق 823 منشأة غذائية مخالفة وبدون تراخيص، تم ضبطهم فى حملات مكبرة  لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية .
 
وشنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حملات غذائية لمتابعة ورقابة المنشآت الغذائية والأسواق بالشرقية خلال 6 شهور، أسفرت جهود إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية عن إعدام 138 طن، 712 كجم أغذية، كما تم التوصية بإغلاق 823 منشأة غذائية " لعدم وجود ترخيص - وجود خطر داهم علي الصحة العامة " ، كما تم تحرير عدد 4977 محضر شرطة، وتم سحب عدد 19341 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للإستهلاك الآدمى، وذلك بعد المرور علي عدد 7220 منشأة غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق .
 
هذا بالإضافة إلى إصدار عدد 20996 شهادة صحة لمتداولى الأغذية بالمحافظة، وتم إصدار عدد 7405 شهادة لرسائل الأغذية المصادرة، كما تم التحفظ الصحى على عدد 2289 رسالة أغذية مستوردة .
 
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