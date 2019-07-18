صور .. محمد طارق أول أسيوطى يمثل مصر فى مخيم كشفى عالمى بأمريكا

أسيوط- هيثم البدرى

نشأت فكرة الكشافة من أحد الأشخاص، وكان يدعى اللورد "بادن باول" بعد أن حاصرت بعض العصابات معسكر للإنجليز فاستعان بالشباب للقيام بالأعمال العسكرية كالحراسة، والطهى ونقل الرسائل، وتمكن بذلك من فك الحصار بعد 7 شهور ثم قام بإنشاء فرق كشفية، وقد انتشرت الكشافة بعد ذلك فى جميع أنحاء العالم بين الحربين العالميتين.

ومن ضمن فتيان الكشافة الذين وصلوا إلى درجة كبيرة من التميز فى مجال الكشافة والمخيمات الكشفية "محمد طارق عبد الحفيظ" أول كشاف من محافظة أسيوط يمثل منتخب مصر فى المخيم الكشفى العالمى بأمريكا صيف 2019 رقم 24.

يقول محمد طارق عبد الحفيظ إنه يبلغ من العمر 18 سنة وهو أكبر إخوته له شقيقتان أصغر منه هما ملك بالصف الأول الثانوى، ورغد بالصف الأول الإعدادى ووالدته تعمل بجامعة أسيوط باحث شئون إدارية بكلية العلوم ووالده يعمل بالخارج، وأضاف محمد أنه وأنهى هذا العام دراسته الثانوية وبدأ المشاركة فى الكشافة منذ عام 2009 وكان حينها طالبا بالمرحلة الابتدائية حيث اشترك بمركز شباب ناصر بمدينة أسيوط وبدأ يشارك فى العديد من الأنشطة الكشفية والخدمات العامة بالمحافظة ودهانات الشوارع، وتجميلها التى تشرف عليها المحافظة وإنقاذ بعض القرى التى تعرضت للسيول.

وأضاف محمد طارق أنه تم ترشيحه لتمثيل مصر وأن يكون ضمن بعثة مصر التى ستشارك فى أكبر تجمع كشفى على مستوى العالم والذى يتم تنظيمه كل أربع سنوات فى دولة مختلفة، وهو معسكر كشفى يحتوى على أكثر من 40 ألف مشارك من 168 دولة ويقوم بتنظيمه المنظمة الكشفية العالمية وستقوم 3 دول بتنظيمه هذه المرة فى صيف 2019 وهم امريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح طارق أن البعثة المصرية اكبر البعثات العربية المشاركة بالمخيم بالإضافة للمشاركة وإعلاء اسم مصر فى المحافل الدولية ترجع أهمية المشاركة أن مصر هى الدولة المُضيفة "للمؤتمر الكشفى العالمى ٢٠٢٠ " لذلك ستكون البعثة المصرية محط أنظار العالم داخل المخيم الكشفى العالمى.

وفى نفس السياق استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمكتبه الطالب "محمد طارق" عضو فريق الكشافة بالمحافظة والذى تأهل ضمن وفد مصر المشارك فى فاعليات المخيم الكشفى العالمى الـ 24 والمقام فى ولاية ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية معلنًا دعمه الكامل له لتمثيله المحافظة فى المخيم الكشفى العالمى "الجامبوري".. جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى الدعم الذى تقدمه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب وتنمية وصقل مواهبهم وخبراتهم فى كافة المجالات الرياضية وخاصة الحركة الكشفية للشباب مشيرًا إلى أهمية المنافسات الشبابية والرياضات الأخلاقية التى تنمى مهارات الشباب والفتيات وتصقل قيمهم الحياتية فى الحركة الكشفية والإرشادية تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة بمختلف قطاعاتها.

وأعرب المحافظ عن فخره وسعادته بفوز أحد أبناء المحافظة فى جميع مراحل مسابقات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمؤهلة للمشاركة فى المخيم الكشفى العالمى الذى ينعقد مرة كل أربع سنين فى دولة مختلفة بمشاركة 285 مشارك فى أكبر وفد دولى فى تاريخ الكشافة المصرية رافعين علم مصر عاليًا وسط دول العالم متحلين بقيم الكشاف المصرى "الصادق والمخلص والنافع والودود والمؤدب والرفيق والمطيع والمقتصد والنظيف والشجاع".















































































