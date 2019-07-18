صور.. محافظ القليوبية يشهد تجربة مكنسة شفط الأتربة بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، أعمال تجربة مكنسة شفط الأتربة، والتى تقوم بكسح من 2.5 إلى 3 متر وتشمل المكنسة 2 فرشاة جانبية ذات قطر 1.15 متر + 2 فرشاة عرضية مركزية ذات قطر 80 سم وطولها 1.1 متر.

وأوضح المحافظ، فى بيان أن الماكينة تقوم بنقل الأتربة على مرحلتين حتى يتم إلقاؤها فى صندوق السيارة القاطرة عن طريق 2 سير يعمل بمواتير هيدروليك، ومن مميزاتها أنها تعمل بطريقتين يدوى أو الكترونى، بالإضافة إلى أنها مزودة بدائرة مياه عبارة عن طلمبة مياه تدار بموتور هيدروليك ورشاشات مياه.

وأشاد المحافظ، بتلك المعدة مؤكدا على أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مستمر وبشكل دائم باعتبارها مؤسسة وطنية حققت العديد من الإنـجازات التى تنوعت بين المجالين العسكرى والمدنى، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية التى تقدمها الهيئة لخدمة وتنمية المجتمع وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الوزارات والجامعات ودعم وتعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية والإفريقية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية دور الهيئة فى توفير المنتجات المتطورة العديدة بهدف المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتوفير العملات الأجنبية لمساندة الاقتصاد القومى وخدمة أهداف التنمية الشاملة والتى لن تتحقق إلا بتضافر كافة الجهود حتى يعم الرخاء على سائر مناحى الحياة بأرض مصر ومن أجل شعب مصر.



تجربة مكنسة شفط الأتربة (2)



تجربة مكنسة شفط الأتربة (4)



تجربة مكنسة شفط الأتربة (7)