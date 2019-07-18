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صور.. محافظ الدقهلية يعلن بدء تشغيل كوبرى صهرجت الكبرى

الخميس، 18 يوليه 2019 06:08 م
صور.. محافظ الدقهلية يعلن بدء تشغيل كوبرى صهرجت الكبرى الكوبرى
الدقهلية - سارة الباز

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تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الأعمال الجارية بكوبري قرية صهرجت الكبرى التابعة لمركز ميت غمر، وأعلن عن بدء تشغيل كوبري صهرجت الكبرى 1 لعبور السيارات عليه، لتيسير حركة المرور على الطريق السريع القاهرة / المنصورة.

وأمر محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة ميت غمر بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على طريق المنصورة / ميت غمر وخاصة الأكشاك.

وخلال الجولة استمع محافظ الدقهلية إلى المهندسين والفنيين القائمين على المشروع، الذى يشمل مرحلتين كوبرى "1" أعلى الرياح التوفيقى بطول 755 مترًا، وعرض 10 أمتار، والذي تم الانتهاء من أعماله وبدء تسيير السيارات عليه، والثانى على طريق بنها المنصورة بطول 600 مترا، وبعرض 10 أمتار وجاري العمل فيه.

كوبرى صهرجت (1)

كوبرى صهرجت

 

كوبرى صهرجت (2)
كوبرى صهرجت 

 

كوبرى صهرجت (3)
كوبرى صهرجت 

 


الدقهلية

صهرجت

ميت غمر

الرياح التوفيقى

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