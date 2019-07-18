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صور.. محافظة الجيزة: شكل الطريق الدائرى تغير بعد طلاء العقارات

الخميس، 18 يوليه 2019 03:00 ص
صور.. محافظة الجيزة: شكل الطريق الدائرى تغير بعد طلاء العقارات طلاء العقارات
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن المحافظة حققت إنجازا كبيرا فى ملف طلاء العقارات، وذلك منذ توجيهات الرئيس بتطبيق قانون البناء الموحد ودهان العقارات بلون موحد.
 
وأضاف اللواء علاء بدران، لـ"اليوم السابع"، أن إنجاز المحافظة ظهر بشكل واضح فى دهان العقارات المطلة على الطريق الدائرى بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم دهان أكثر من ألف عقار بالأحياء والمدن، ويحظى الملف بمتابعة خاصة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأوضح سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة ، أن كل المبانى الغير مرخصة والمخالفة لن يتم إدخال المرافق لها حال عدم تشطيب الوجهات، وذلك فى قانون التصالح الجديد والذى تم إصداره.
 
 
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دهان العقارات (1)
 
 
دهان العقارات (3)
 

 


دهان العقارات

قانون التصالح

الجيزة

الطريق الدائري

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