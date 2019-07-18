صور.. قومى المرأة بأسيوط يعقد اجتماعا لوضع آليات لمناهضة العنف ضد المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة فرع أسيوط اليوم الخميس لقاء بمقر الفرع لوضع آليات لمناهضة العنف ضد المرأة، للتصدى للظواهر السلبية التى تخص المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

و بدأ اللقاء بزيارة وحده مناهضة العنف ضد المرأة بالأمانة العامة وبحضور الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس فرع أسيوط و أسماء أحمد بغدادى مدير إدارة المتابعة بالمجلس والدكتورة منى الغزالى بوحدة مناهضة العنف و محمد صلاح بوحدة مكافحة العنف وأمل وجيه مقرر مناوب الفرع و محمد حسين عضو فرع المجلس و هبه عويس عضو فرع المجلس وبحضور الهيئات الشريكة بعض منها التربيه والتعليم - الشباب والرياضة - التضامن - مركز النيل للإعلام - كريتاس - جهاز شئون البيئة- الكنيسة - المجلس القومى للسكان -جهاز تنمية المشروعات الإعلام - القوى العاملة وبعض الجهات الأخرى.

وأوضحت أسماء بغدادى نبذه عن الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020 بالإضافة إلى شرح توصيفى للأربع محاور الإستراتيجية ،موضحة أن الهدف من اللقاء هو التعاون بين المجلس والجهات الشريكة لتحويل الاستراتيجية الموضوعة إلى أثر ملموس على أرض الواقع ووضع آليات للتنفيذ على أرض الواقع .

و أكدت مروه كدوانى مقرر الفرع على دور المجلس فى التصدى لظاهرة ومكافحة العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله، وتقديم طلب للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لإنشاء دار للفتيات المعنفة.

وتناولت كدوانى شرح الإطار التنفيذى للإستراتيجية، والهدف منه ووضع مؤشرات للتعاون مع الجهات الشريكة، وأهمية التواصل مع الجهات من أجل الاستفادة من خبرات الجهات كل فى مجاله .

بالإضافة إلى مشاركات الجهات والاستعداد ،لتقديم المساعدات حيث تم التنويه على بعض الصعوبات ،التى تواجه الجهات ومنها المطالبة بعقد اجتماعات متكررة ،كما تم وضع بعض التوصيات .

منها عمل دور التنشئة والتوعية وتنشيط وحده تلقى الشكاوى بالأقسام وعمل دور للفتيات المعنفات بالمحافظة ،وتفعيل الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة وعمل أسبوع الأسرة كلقاء توعوى .